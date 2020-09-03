Кремль хочет, чтобы в Берлине не спешили с оценками ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кому могло быть выгодно отравление блогера Алексея Навального, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно. Если просто трезво смотреть на происходящее», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, если ли в РФ силы, которым было бы выгодно случившееся с Навальным.

Песков добавил, что в Кремле не хотели бы, чтобы Германия и другие страны спешили в каких-либо оценках.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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