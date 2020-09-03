Участников первого этапа испытаний российской вакцины от COVID-19 выписали

Выписали всех участников первого этапа клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что они покинули клинику после двукратного вакцинирования. В настоящее время добровольцы чувствуют себя хорошо, каких-либо жалоб нет.

По данным пресс-службу, в настоящее время продолжается второй этап исследования.

В ведомстве указали, что, согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, клиническое исследование вакцины «ЭпиВакКорона» зарегистрировано в международном регистре.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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