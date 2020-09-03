Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 700 га

Площадь природного пожара в Ростовской области увеличилась с 500 до 700 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главного управления МЧС России по Ростовской области Сергея Филиппова.

Лесной пожар действует в Тарасовском районе области.

«На утро дают площадь (пройденную огнем) уже 700 га», — сказал Филиппов.

Ранее сообщалось, что в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах области ввели режим ЧС из-за пожаров.

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