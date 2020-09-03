В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В трех из четырех пострадавших от масштабных природных пожаров районов Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, пожары привели к повреждению 64 строений, в том числе 15 жилых домов. В регионе развернуты пять пунктов временного размещения для пострадавших, их общая вместимость составляет более 300 человек.

Режим ЧС объявлен в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах области, указано в сообщении.

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