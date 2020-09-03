В Москве в четверг ожидается до 23°С

В Москве в четверг, 3 сентября, ожидается до +23°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +21 до +23°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +12...+14°C. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 757 мм ртутного столба, ночью – 754 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.