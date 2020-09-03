Названа причина масштабных лесных пожаров в Ростовской области

Причиной масштабных лесных пожаров в Ростовской области стал переход степных пожаров в леса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

Кроме того, гибель двоих местных жителей, о которой сообщалось ранее, связана не с лесными, а с бытовыми пожарами, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Ростовской области превысила 500 гектаров.

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