Названа причина масштабных лесных пожаров в Ростовской области
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Причиной масштабных лесных пожаров в Ростовской области стал переход степных пожаров в леса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.
Кроме того, гибель двоих местных жителей, о которой сообщалось ранее, связана не с лесными, а с бытовыми пожарами, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Ростовской области превысила 500 гектаров.
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