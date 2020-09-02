В Москве скончались еще 13 пациентов с COVID-19
В Москве скончались еще 13 пациентов с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число летальных исходов в столице возросло до 4 857 человек.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирус.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.
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