В Кремле сообщили, что медики из РФ предлагали врачам из ФРГ обмен данными по Навальному
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уведомил, что российские врачи официально предлагали своим коллегам из Германии обмен данными по ситуации с блогером Алексею Навальному, передает ТАСС.
По его словам, ответа от немецкой стороны пока не последовало.
Новость дополняется.
Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.
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