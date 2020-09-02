Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд оставил под стражей четырех экс-полицейских, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как стало известно, суд постановил отклонить жалобы защиты на продление их ареста.

«Постановление Басманного суда оставлено без изменения», — рассказали в пресс-службе.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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