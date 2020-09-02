В Кремле рассчитывают, что с Сафроновым будут разбираться строго по закону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на детальное разбирательство по делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в соответствии с законом.
«Безусловно, мы рассчитываем на абсолютно детальное разбирательства в строгом соответствии с соответствующими законами Российской Федерации», — сказал Песков, отвечая на вопрос по делу Сафронова, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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