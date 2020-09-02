Украинский суд отменил решение горсовета Одессы о статусе русского языка

Одесский окружной административный суд признал недействительным решение городского совета от 13 апреля 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По его словам, суд не принял во внимание факт того, что иск является «прямым вмешательством прокурора во властно-управленческие функции города и городских представителей».

Медведчук выразил мнение, что офис президента Украины Владимира Зеленского активно борется с русским языком в стране, что ведет к деинтеллектуализации населения.

На Украине действует закон об украинском языке как государственном, который обязывает органы государственной власти и общественных сфер использовать украинский язык. Согласно закону, публичное унижение или пренебрежение государственным языком является основанием для привлечения к юридической ответственности.

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