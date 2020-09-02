В Роспотребнадзоре оценили возможность вспышки COVID-19 из-за начала учебного года

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева оценила возможность роста случаев коронавируса из-за возвращения школьников и студентов к очным занятиям. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исследуя популяционный иммунитет, мы считаем, что ни студенты, ни школьники нам не должны дать резкого роста именно заболевания. Мы можем выявлять у них заболевание по тестам, но именно как клиническое проявление болезни — мы считаем, что, скорее всего, резкого подъема не произойдет», — сказала она.

Ранее Минздрав России рекомендовал родителям школьников рассказать об опасности коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 25 млн, за все время от коронавируса скончались более 800 тысяч человек.

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