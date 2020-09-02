Терапевт предостерегла россиян от походов в парки осенью

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в интервью радио Sputnik рассказала об опасности парков и сахара осенью.

По ее словам, в этот сезон активизируются вирусы, которые связаны с аллергией. Обычная прогулка по парку может привести к заболеванию.

Лапа пояснила, что осенью начинает гнить листва, развиваются грибковые инфекции, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы.

В этих условиях у аллергиков, 50% из которых скрытые, воспаляется слизистая и любой вирус «подседает» быстро.

Терапевт также призвала ограничить потребление сахара в этот период.

По ее словам, при сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления.

Сахар провоцирует воспаление на коже и слизистых, что ослабляет организм перед инфекцией.

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