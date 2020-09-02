В Москве от коронавируса вылечились еще 1 359 пациентов
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В Москве от коронавируса вылечились еще 1 359 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1359 пациентов», — рассказала она.
Всего от коронавируса вылечились 216 742 жителя столицы.
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