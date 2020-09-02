В зоопарке Москвы на свет появились четыре детеныша амурского тигра
Четыре амурских тигренка появились на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который находится под Волоколамском. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.
Известно, что в Центре обитают четыре взрослых особи: самец Тихон и три самки — Шива, Барышня и Матрешка.
Двух самцов и две самки родила Шива, ее беременность длилась около 100 дней. Тигрица уже позволяет детенышам выходить из укрытия и изучать мир. К трем месяцам каждый из них весит 10 кг.
Постоянно под контролем матери детеныши будут до двухлетнего возраста.
Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. В дикой природе они обитают на юге российского Дальнего Востока и северо-востоке Китая.
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