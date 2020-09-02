Отдыхающих призвали срочно покинуть побережье в Приморье из-за урагана
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Отдыхающих призвали срочно покинуть побережье в Приморье из-за надвигающегося урагана, вызванного тайфуном «Майсак». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
По его данным, прогнозируется высота волн до 7 м.
Ураган будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону Китая. У мысов Залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 м/с.
Спасатели посоветовали не покидать пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили возле различных конструкций, деревьев, подпорных стен и в низинах.
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