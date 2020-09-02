МЧС предупредило об угрозе авиасобщению из-за активности вулканов Камчатки
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МЧС предупредило об угрозе авиасобщению из-за активности вулканов Камчатки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
В ведомстве сообщили, что на территории региона сохраняется повышенная активность двух вулканов: Шивелуч и Карымский.
Там в любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 км над уровнем моря, пояснили в МЧС, отметив, что аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям.
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