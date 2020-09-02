Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья Чили
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья Чили, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные национального сейсмологического центра страны.
Эпицентр землетрясения находился в 100 км от города Уаско, очаг залегал на глубине 30 км.
Угроза цунами не объявлялась.
Накануне у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8, за которым последовало несколько афтершоков.
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