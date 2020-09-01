Кинологи рассказали, какие цветы смертельно опасны для собак
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал, какие распространенные цветы и растения смертельно опасны для собак.
«Ни в коем случае не позволяйте собаке грызть срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень», — сказал Голубев.
Также для питомцев опасны гортензия, примула, цикламен и молочай, потому что вызывают ожоги и язвы, сбои в работе желудочно-кишечного тракта, аллергии и воспаление слизистых.
Кроме того, вересковые виды, например азалия, приводят к отравлению, нарушению работы сердца и нервной системы.
Ароидные растения (монстера, замиокулькас, калла, диффенбахия, антриум, алоказия, каладиум) могут быть причиной жжения, волдырей, остановки дыхания, отеков и конъюнктивита.
Если собака съест пасленовые растения (декоративный перец, соландру, бругмансию, броваллию и брунфельзию), то у нее появятся тошнота, сонливость, расстройство желудка, помутнение сознания и паралич.
Кутровые растения (катарантус, олеандр, алламанда, мандевилла, раунвольфия, пахиподиум, адениум) также опасны нарушениями сердечной деятельности.
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