Кинологи рассказали, какие цветы смертельно опасны для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал, какие распространенные цветы и растения смертельно опасны для собак.

«Ни в коем случае не позволяйте собаке грызть срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень», — сказал Голубев.

Также для питомцев опасны гортензия, примула, цикламен и молочай, потому что вызывают ожоги и язвы, сбои в работе желудочно-кишечного тракта, аллергии и воспаление слизистых.

Кроме того, вересковые виды, например азалия, приводят к отравлению, нарушению работы сердца и нервной системы.

Ароидные растения (монстера, замиокулькас, калла, диффенбахия, антриум, алоказия, каладиум) могут быть причиной жжения, волдырей, остановки дыхания, отеков и конъюнктивита.

Если собака съест пасленовые растения (декоративный перец, соландру, бругмансию, броваллию и брунфельзию), то у нее появятся тошнота, сонливость, расстройство желудка, помутнение сознания и паралич.

Кутровые растения (катарантус, олеандр, алламанда, мандевилла, раунвольфия, пахиподиум, адениум) также опасны нарушениями сердечной деятельности.

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