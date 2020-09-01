Путин призвал не забывать священный подвиг победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока заявил, что священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт, передает ТАСС.

Обращаясь к школьникам, российский лидер отметил, что их ровесники в годы войны самоотверженно помогали своей стране, защищая родину наравне со взрослыми.

«Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ и на фронте, и в тылу, и победа была действительно общей. И этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт», — сказал Путин.

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