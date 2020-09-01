РФ занимает 56-е место в мире по распространению COVID-19 на 100 тыс. жителей
Россия заняла 56-е место в мире по заболеваемости коронавирусом в пересчете на 100 тыс. жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса, выздоровели 815 705 человек, скончались — 17 299.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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