РФ занимает 56-е место в мире по распространению COVID-19 на 100 тыс. жителей

Россия заняла 56-е место в мире по заболеваемости коронавирусом в пересчете на 100 тыс. жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса, выздоровели 815 705 человек, скончались — 17 299.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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