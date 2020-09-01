В России выявили миллион человек с коронавирусом

В России за сутки коронавирус подтвердился у 4729 человек, что увеличивает общее число заражений до 1 000 048, пишет оперштаб в Telegram.

Больше всего заражений выявили в Москве (641), Санкт-Петербурге (185) и Подмосковье (156). Отмечается, что 25,6% инфицированных не имели симптомов.

С начала пандемии в России выздоровели 815 705, выздоровели 17 299 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова оценила возможность второй волны COVID-19 в России

— В России проведено свыше 36,9 млн тестов на COVID-19

— Московские врачи вылечили еще 1262 пациента от коронавируса