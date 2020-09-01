В Лос-Анджелесе полиция застрелила вооруженного афроамериканца
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В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного пистолетом афроамериканца, который сопротивлялся при задержании, сообщила телекомпания Эй-би-си со ссылкой на представителя офиса шерифа.
Как сообщается, полицейские остановили велосипедиста, нарушавшего правила дорожного движения. Между ними и афроамериканцем начался конфликт, во время которого мужчина выронил полуавтоматический пистолет. После этого полицейские открыли огонь.
Сейчас идет расследование случившегося. На месте собрались демонстранты.
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