В России проведено свыше 36,9 млн тестов на COVID-19
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В России проведено свыше 36,9 млн тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В настоящее время в целом по стране под медицинским наблюдением находятся 211 248 человек.
За минувшие сутки проведено 204 тыс. тестов на COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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