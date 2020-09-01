Росгидромет назвал сроки наступления «бабьего лета» в центральной России

«Бабье лето», по прогнозам синоптиков, наступит в России после 9 сентября. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает РИА «Новости».

«Сейчас модели показывают, что в конце первой-начале второй декады, то есть на границе 9-10-11 (сентября) должен установиться антициклон. Этот антициклон установится не только в Москве, но и во всей центральной России: в Тверской, Калужской, Тульской областях и других. Он будет обширный и задержится на несколько дней, максимум до семи суток», — сказала Варакин.

Он уточнил, что пока слишком рано давать точные прогнозы по продолжительности «бабьего лета».

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