Попова оценила возможность второй волны COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер второй волны коронавируса быть не должно.

«Если мы будем соблюдать правила, ничего… изменений произойти не должно», — сказала она.

При этом Попова призвала готовиться к разным вариантам развития событий. Она отметила, что в России уже идет подготовка к осени — сезону обострения заболеваний.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре-декабре текущего года.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.