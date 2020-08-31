Под Воронежем объявили штормовое предупреждение из-за жары в 36°С

Спасатели объявили штормовое предупреждение на 1 и 2 сентября в Воронежской области из-за прихода аномальной жары, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Получено штормовое предупреждение: днем 1 и 2 сентября 2020 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, максимальная температура воздуха 35-36°С», — заявили в управлении.

В настоящее время в регионе температура воздуха составляет около 33С°.

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