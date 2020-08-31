Треть школьников рассказали об апатии перед началом учебного года

Треть школьников испытывают апатию перед началом учебного года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Федерального института развития образования РАНХиГС.

По данным исследования, к обучению с полной отдачей готовы 37% школьников, еще 31% оптимистично настроены к началу учебного года. При этом 32% учащихся относятся к предстоящему обучению с апатией, пессимистически или панически. Чаще всего такие чувства проявляются у девятиклассников (22%) и семиклассников (19%), у старшеклассников такие настроения не популярны.

В анонимном экспресс-опросе приняли участие 2 778 учащихся 5 — 11-х классов из 38 регионов России.

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