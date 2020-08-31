В Калмыкии в психбольнице произошла вспышка коронавируса

В Калмыкии в психоневрологической больнице больше 50 пациентов и сотрудников заразились коронавирусом, заявил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов в Instagram.

«Очаг полностью локализован, персонал и пациенты тотально обследованы на коронавирус. Выявлено 54 человека заболевших», — сказал Кикенов.

Он добавил, что на базе больницы развернуты инфекционные госпитали. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, вирус занес один из медработников, который болел коронавирусом без симптомов.

Всего в Калмыкии коронавирусом заразились 4269, выздоровел 2671, скончались 56 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 850 тысяч человек.

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