В Москве за сутки 916 пациентов вылечились от коронавируса

За минувшие сутки в Москве от COVID-19 вылечились 916 пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в столице достигло 214 121 человек.

Она напомнила, что вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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