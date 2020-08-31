Очередной авиарейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву очередным вывозным рейсом «Аэрофлота». Об этом сообщает сайт аэропорта JFK.
Согласно расписанию авиарейсов, самолет прибудет в Шереметьево в 11.14 мск.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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