Очередной авиарейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву очередным вывозным рейсом «Аэрофлота». Об этом сообщает сайт аэропорта JFK.

Согласно расписанию авиарейсов, самолет прибудет в Шереметьево в 11.14 мск.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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