В России родители обеспокоились качеством еды в школьных столовых

В России родители школьников беспокоятся, что стоимость обедов в школах не соответствует качеству. Об этом в воскресенье, 30 августа. Об этом в интервью «Известиям» заявила исполнительный директор Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко.

Отмечается, что с 1 сентября ученики 1–4-х классов смогут бесплатно получать горячее питание.

В НРА провели расчеты цены обедов в школах. В результате стало известно, что в месяц родители платят за возможность ребенка питаться сумму в размере 1,2 до 3,4 тысячи рублей. Такие средства тратятся, если школьник учится по шестидневке, пишет издание.

По словам Шевченко, родители указывают на ситуацию, когда детям предоставляют бесплатные завтраки, но те их не едят. При этом деньги на обеды взрослые дают.

«Часто ребенок приходит домой и говорит: «Мам, я ничего не ел», потому что еда в столовой невкусная. Или холодная — ее накрывают за полчаса до завтрака или обеда, и она остывает», — сказала Шевченко.

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