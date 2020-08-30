Неизвестный открыл стрельбу по посетителям общепита в Чикаго

В Чикаго, штат Иллинойс, неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе. Об этом сообщает телеканал WGN9.

По данным СМИ, инцидент произошел в блинном кафе Lumes Pancake House.

В результате стрельбы ранения получили пять человек, они доставлены в больницу. Еще один посетитель заведения погиб.

Личность стрелявшего пока не установлена.

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