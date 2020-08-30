Россиянин год жил с мумией матери

В Екатеринбурге мужчина год жил с мумифицированным телом матери, пишет URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.

Полицейские начали искать женщину, когда соседи сообщили об ее пропаже. Когда правоохранители вскрыли квартиру, там была найдена мумия женщины 1935 года рождения. С трупом жил сын. Отмечается, что мужчина состоит на учете у врачей, он почти не разговаривает и не чувствует запахи.

Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти. По предварительным данным, на теле женщины не было следов насильственной смерти.

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