Более 2 тысяч жителей Украины заразились коронавирусом за минувшие сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине за прошедшие 24 часа увеличилось на 2 096, погибли еще 35 пациентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны республики.

Так, по данным ведомства, общее число заразившихся с начала пандемии в стране возросло до 119 074.

Жертвами инфекции к настоящему моменту стали 2 527 человек. Выздоровели 56 734 заразившихся, в том числе 596 были выписаны из-под наблюдения за прошедшие сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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