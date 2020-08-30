Синоптик рассказал о сроках прихода «бабьего лета»
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет «бабье лето». Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что теплый период в начале осени может наступить в промежутке с сентября по начало октября.
При этом он не подтвердил данные о том, что «бабье лето» наступит 14 сентября, поскольку нет точной даты наступления этого периода.
Вильфанд также добавил, что наступление «бабьего лета» связано с приходом азовского антициклона.
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