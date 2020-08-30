В Крыму назвали вопрос статуса полуострова закрытым
Глава парламента в Крыму Владимир Константинов заявил, что статус полуострова не может являться предметом для дискуссий. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что создание международных платформ для обсуждения этого вопроса является бесперспективным и неактуальным.
«Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьез никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, так как все все понимают», — уточнил Константинов.
Парламентарий подчеркнул, что вопрос статуса полуострова является закрытым. Он также добавил, что эта тема в частности не для обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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