Свыше 20 рейсов задержано и отменено в Москве
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В аэропортах столицы отменено и задержано 17 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.05 мск, в Домодедово отменено 13 вылетов, а два — задержано.
При этом во Внуково отменено три рейса, а также один задержан.
Кроме того, в Шереметьево задержано два вылета.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.