На людном пляже на Украине нашли мину

На Украине водолазы обнаружили мину времен Второй мировой войны на переполненном пляже в Черноморске, сообщает NV.ua.

Водолазы обнаружили мину около 9.50. Пляж на данном участке оцепили, но отдыхающие продолжали находиться неподалеку.

Прибывшие работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и взрывотехники установили, что мина не подлежит транспортировке.

Сначала ожидалось, что мину будут взрывать в воде, однако в итоге ее обезвредили на берегу.