В Берлине полиции пришлось отгонять демонстрантов от рейхстага

В Берлине протесты против мер, введенных для ограничения распространения коронавируса, переросли в беспорядки. Как сообщает Bild, потасовка произошла прямо на ступенях рейхстага.

По данным издания, демонстранты пытались проникнуть в здание парламента, их остановила полиция, которой пришлось применить газовые баллончики.

Как сообщалось, около 38 тыс. человек приняли участие в протестах в Берлине против мер по коронавирусу и распространения новой сотовой сети 5G. В течение дня было арестовано около 300 человек, около 200 — только перед посольством России.

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