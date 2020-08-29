В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности в воскресенье, 30 августа, из-за порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о ветре с порывами до 15 м/с будет действовать с 9.00 30 августа до 6.00 31 августа.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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