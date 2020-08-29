Представитель Чечни в Ивановской области арестован

Суд в Ивановской области арестовал официального представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова, ранее задержанного в Крыму в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката обвиняемого Умалата Сайгитова.

«Ивановский суд избрал меру пресечения для Эдильсултанова в виде заключения под стражу на два месяца. До 24 октября он будет в СИЗО. В ближайшее время мы намерены подать апелляцию на решение суда», — сообщил он.

Как сообщалось, подозреваемый Эдильсултанов находится в изоляторе временного содержания в городе Иваново, куда его доставили с полуострова Крым. Эдильсултанову предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — ст. 159 (Мошенничество) и ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).

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