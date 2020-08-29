В Белоруссии арестовали соучредителя The Village

Соучредитель белорусских интернет-изданий Kyky.org и The Village Александр Василевич арестован. Об этом в Facebook сообщила его жена Надежда Зеленкова.

«Александр Василевич. Мера пресечения: заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании — до двух месяцев, может быть продлено на срок до 18 месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее были проведены обыски в офисах редакций Kyky.org и The Village, которые расположены рядом со штабом Координационного совета в Минске. Обыски прошли и в доме владельца изданий Александра Василевича.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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