В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки

В Пермском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным ведомства, о пропаже ребенка стало известно в четверг, 27 августа. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день.

Правоохранители задержали 16-летнего подозреваемого — жителя Чусовского района. Известно, что ранее он уже был судим за преступление имущественного характера.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трагедия в Подмосковье: обнаружено тело пропавшего ребенка

— Задушили и выбросили: как подростки избавились от тела подруги

— Обвиняемый в резонансном убийстве школьницы в Саратове признал вину