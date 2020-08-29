В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки
В Пермском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным ведомства, о пропаже ребенка стало известно в четверг, 27 августа. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день.
Правоохранители задержали 16-летнего подозреваемого — жителя Чусовского района. Известно, что ранее он уже был судим за преступление имущественного характера.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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