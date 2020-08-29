Лишенные аккредитации МИД Белоруссии российские журналисты возвращаются в РФ

Лишенные ранее аккредитации МИД в Белоруссии четыре российских журналиста возвращаются в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Белоруссии Алексея Маскалева.

Отмечается, что сотрудники диппредставительсва обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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