В Азербайджане продлили особый карантинный режим
Власти Азербайджана приняли решение продлить до 30 сентября особый карантинный режим в стране, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.
Отмечается, что такая мера была продлена для «закрепления достигнутых успехов [в борьбе с коронавирусом], эффективной охраны жизни и здоровья людей», а также из-за неудовлетворительной ситуации с коронавирусом в мире.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.
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