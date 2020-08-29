В Азербайджане продлили особый карантинный режим

Власти Азербайджана приняли решение продлить до 30 сентября особый карантинный режим в стране, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.

Отмечается, что такая мера была продлена для «закрепления достигнутых успехов [в борьбе с коронавирусом], эффективной охраны жизни и здоровья людей», а также из-за неудовлетворительной ситуации с коронавирусом в мире.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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