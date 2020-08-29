В Швеции вспыхнули беспорядки из-за сожжения Корана

В шведском городе Мальмё начались беспорядки из-за того, что активисты сожгли Коран. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Беспорядки вспыхнули еще вечером 28 августа и продолжились ночью. Участники волнений взрывали петарды, поджигали салюты, автомобильные шины и мусор, бросали в полицию брусчаткой.

По данным канала, около 20 человек были задержаны или арестованы. Кроме того, несколько сотрудников полиции получили легкие ранения. Данные о пострадавших среди населения пока не поступали.

Как стало известно, члены датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» провели в городе антиисламскую акцию, на которой сожгли Коран. Свои действия они сняли на видео, после чего выложили ролик в соцсетях, что и стало причиной беспорядков.