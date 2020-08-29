В Лесозаводске объявлен режим ЧС

Режим ЧС объявлен в Лесозаводске Приморского края, передает пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается, интенсивные осадки, которые продолжались на большей части территории Приморья, «привели к усложнению паводковой обстановки».

Власти сообщают, что «подтопления зафиксированы в селе Ружино Лесозаводского городского округа. Кроме того, в Пограничном округе из-за переливов воды ограничено движение легкового транспорта.

В настоящее время на аварийных участках работают оперативные службы, заявило краевое правительство.



По данным Министерства ГО и ЧС, наиболее сложная ситуация наблюдается в Лесозаводском городском округе.

«В связи с подтоплениями в селе Ружино введен режим ЧС муниципального характера. Ущерб уточняется», — рассказали в ведомстве.

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