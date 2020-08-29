В Москве в субботу ожидается до 22°С

В Москве в субботу, 29 августа, ожидается до +22°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +20 до +22°C. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +12...+11°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, ночью – 747 мм.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.