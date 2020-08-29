В Госдуме просят разрешить иностранным студентам въезд в Россию
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев просит министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова разрешить въезд в страну иностранным студентам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст обращения.
Зайцев просит Фалькова и Координационный совет по борьбе с распространением COVID-19 рассмотреть возможностью разрешения въезда иностранных студентов.
В своем обращении зампред комитета отмечает, что дистанционное обучение для иностранных студентов приведет к снижению качества знаний по теоретически предметам и сделает невозможными практические занятия. Кроме того, сохранение дистанционной формы обучения для иностранцев увеличит нагрузку на преподавателей.
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